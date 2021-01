Seit 2018 steht die 7,8 Hektar großen Fläche am Achernsee im Besitz der „Achernsee GmbH“ – als einer Geschäftsführer zeichnet der Kehler Architekt Jürgen Grossmann verantwortlich, dessen Firmengruppe den bis dahin in städtischem Besitz stehenden Campingplatz ebenso wie das private „Seehotel“ übernommen hatte. Den Campingplatz am Achernsee, unweit der Autobahn, gibt es seit rund 40 Jahren. Und in dieser Zeit haben die zahlreichen Dauercamper mit viel Arbeit und teilweise beträchtlichem finanziellen Aufwand wahre Freizeitoasen geschaffen. Das Seehotel wurde Ende der 1960-er-Jahre eröffnet und war viele Jahre eine gute Adresse für Hotellerie und Gastronomie in Achern. Anfang der 1990-er-Jahre sank der Stern des Hauses dann rapide. Eine Zwischennutzung erlebte die Immobilie als Unterkunft für Asylbewerber, bevor die Lichter endgültig erloschen. Es gab immer wieder Pläne und Ideen, umgesetzt wurden sie nicht. Das will Projektentwickler Grossmann nun ändern, er möchte sowohl Campingplatz wie Seehotel in eine neue Zukunft führen. jös