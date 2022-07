Acherner Klinikum schließt erneut die innere Abteilung wegen Corona

Das Ortenau Klinikum in Achern hat mehrere Corona-Infektionen im Haus. Erneut. Wie das Klinikum am Montag mitteilte, wurde für die Innere Abteilung wieder ein Besuchs- und Aufnahmestopp verhängt.

Das Klinikum spricht von Virusnachweisen bei „mehreren Patienten und Mitarbeitern“ im Zuge von Routinetests, insgesamt sind nach Informationen dieser Zeitung 15 Personen betroffen.

Es ist der dritte Ausbruch im Acherner Klinikum in diesem Jahr: Bereits im Januar und März hatten Stationen wegen des Coronavirus geschlossen werden müssen.

Der Vorgang gibt dem Klinikum Rätsel auf – wie das Virus allen Sicherheitsmaßnahmen zum Trotz immer wieder im Klinikum Fuß fassen kann, ist unklar. „Wenn wir es wüssten, würden wir es ja abstellen“, so Kliniksprecher Christian Eggersglüß am Montag auf Anfrage.

Bisher 15 Personen betroffen

Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, habe die Klinik in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt umfangreiche Maßnahmen veranlasst. So wurden die positiv getesteten Patienten in Isolierbereiche verlegt. Darüber hinaus werden in den kommenden Tagen die regelmäßigen Reihentestungen bei allen Patienten der beiden Stationen sowie dem Personal der Inneren Abteilung intensiviert.

Wenn wir es wüssten, würden wir es ja abstellen. Christian Eggersglüß, Kliniksprecher

Die Einschränkung der Besuchsmöglichkeiten sowie der Aufnahmestopp gelten so lange, bis keine positiven Nachweise mehr vorliegen. Notfälle können weiterhin behandelt werden, heißt es weiter. Das Ortenau Klinikum war zuletzt immer wieder durch coronabedingte Personalausfälle unter Druck geraten, derzeit aber gebe es keine besondere Häufung der Erkrankungszahlen, so Eggersglüß am Montag weiter.

Infektionszahlen steigen wieder

Auch im Ortenaukreis sind zuletzt die Infektionszahlen mit dem Coronavirus wieder deutlich angestiegen. So meldete der Kreis zum 5. Juli 2.506 bestätigte Infektionsfälle, nach 1.908 in der Vorwoche. An diesem Mittwoch sollen neue Zahlen veröffentlicht werden, die allerdings einer hohen Dunkelziffer unterliegen. Denn in vielen Fällen wird nicht mehr getestet und nur positive PCR-Tests fließen in die Statistik ein.

Die Entwicklung ist auch auf den Intensivstationen zu spüren, im Klinikum liegen dort derzeit wieder zwei Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. Zuvor hatte es, wohl auch wegen der tendenziell milderen Verläufe, geraume Zeit keine solchen Fälle mehr gegeben.