Die Stadt Achern weitet das Impfangebot gegen das Corona-Virus aus. Am Donnerstag startet die Impfaktion zunächst in der Hornisgrindehalle.

Lange Schlangen von Impfwilligen soll es in Achern nicht geben. Wie Oberbürgermeister Klaus Muttach (CDU) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats berichtete, gibt es zusätzliche Covid-Impfangebote für Acherner Bürger in der Hornisgrindehalle.

Auftakt ist am Donnerstag, 18. November, von 16 bis 20 Uhr in der Hornisgrindehalle. Eine Anmeldung bei der Corona-Hotline unter (07841) 6421950 ist erforderlich.

Ab Montag, 22. November, wird es Impftermine auch an den anderen Wochentagen geben. Jeweils am Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag erfolgt die Impfung durch die Ärzte der Hausarztpraxis Dres. Kohler/Schwall-Geier/de Bra von 18 bis 20 Uhr mit dem Impfstoff von Biontech.

Jeweils am Donnerstag von 16 bis 20 Uhr erfolgt die Impfung durch das Mobile Impf-Team des Ortenaukreises mit den Impfstoffen von Biontech, Moderna und Johnson&Johnson. Auch dafür ist eine Anmeldung bei der Corona-Hotline unter (07841) 6421950 erforderlich.

Jugendliche benötigen für Corona-Impfung Einwilligung der Eltern

Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren können nur mit Einwilligung beider Elternteile geimpft werden. Für Booster-Impfungen gilt, dass zwischen der zweiten Impfung und der Booster-Impfung sechs Monate liegen müssen.

Zum jeweiligen Impftermin sind Impfausweis, Personalausweis und Krankenversicherungskarte mitzubringen. Um den Zeitablauf der Impfung zu verkürzen, empfiehlt die Stadtverwaltung, den Anamnese- und Einwilligungsbogen zur Impfung mit mRNA-Impfstoff des Robert-Koch-Instituts (RKI) herunterzuladen und ausgefüllt zum Impftermin mitzubringen.