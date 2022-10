„Zutiefst empört“: Opferkerzenständer aus Acherner Pfarrkirche gestohlen

Unbekannte sind in eine Kirche in Achern eingebrochen und haben einen Kerzenständer gestohlen. Die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats ist „zutiefst empört“.

In der katholischen Pfarrkirche Achern fehlt seit Samstag ein großer Kerzenständer für Opferkerzen. Die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Regine Schwall-Geier, ist „zutiefst empört“. Hier sei der Grundkonsens aufgekündigt worden, „dass religiös geprägte Räume zu respektieren sind – ungeachtet der eigenen persönlichen Einstellung“. Der Diebstahl sei wie ein Angriff auf die ganze Gemeinde.

Am 1. Oktober um 16.15 Uhr war noch alles in Ordnung in der Turmkapelle, einem Nebenraum der Kirche Unserer Lieben Frau in der Kirchstraße, berichtet Pfarrsekretär Bernd Müller. Er wisse das von einer Person, die um diese Zeit dort eine Kerze entzündet hat. Bald darauf muss diese Kerze zusammen mit anderen umgestoßen worden sein.

Als nämlich um 17.45 Uhr die Kirche abgeschlossen werden sollte, fehlte der etwa 1,50 Meter hohe, schwere, schwarze Kerzenständer mit vielen Verzweigungen. Der Teppichboden des Gebetsraums war mit weißen Wachsflecken übersät.

Gestohlener Kerzenständer aus Acherner Kirche ist wohl einige hundert Euro wert

Der Materialwert des Kerzenständers betrage einige hundert Euro, so Bernd Müller. Der immaterielle Wert sei aber weitaus höher. Das sieht auch die Pfarrgemeinderatsvorsitzende so. Eine Kerze entzünden und zu anderen brennenden Kerzen stellen zu können, solle für die Menschen mit Sorgen und Nöten ein tröstliches Angebot sein, sagt sie.

Die Gemeinde halte diesen Raum mitten in der Stadt bewusst tagsüber offen. Hier finde man Gelegenheit zum Atemholen und zur Stille. Wer diesen Ort beschädige, missbrauche die Großzügigkeit der Gemeinde.

An dem Kerzenständer befand sich ein Kästchen aus Blech mit einem Schlitz, in das die Menschen 50 Cent pro Kerze einwerfen. Diese Kasse werde täglich gelehrt, es könnten höchstens sechs oder sieben Euro da drin gewesen sein, vermutet Bernd Müller. Wenn jemand den Kerzenständer wegen des Geldes mitgenommen habe, bestehe die Hoffnung, ihn irgendwo wiederzufinden. Der Leiter des Gemeindeteams habe in der Umgebung bereits umgeschaut, aber nichts gefunden.

Dass ein Schrotthändler für den Metallwert bezahlen würde, glaubt der Pfarrsekretär nicht. Schließlich müsste es jedem Händler auffallen, dass der große Kerzenständer aus einer Kirche stamme. Das Gemeindeteam werde für das verschwundene Stück Ersatz beschaffen, sagt er zu. Für Hinweise sei man dankbar. Vielleicht habe jemand den Diebstahl beobachtet.