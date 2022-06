Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsmissachtung in Achern

Bei einem Verkehrsunfall in Achern sind am Sonntagnachmittag ein 33-jähriger Fahrer und seine Beifahrerin leicht verletzt worden. Der Mann hatte einem anderen Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt genommen.

Wegen einer Vorfahrtsmissachtung ist es am Sonntagnachmittag an der Kreuzung zwischen Martinstraße und Kappellenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der mutmaßliche Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt, gab die Polizei bekannt.

Der 33-Jährige fuhr in die Kreuzung der Kappellenstraße aus Richtung des Schwimmbads kommend ein und stieß mit dem vorfahrtsberechtigten 50-jährigen Autofahrer zusammen. Der ältere Fahrer war in Richtung des Polizeireviers unterwegs. Der Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. Die beiden Leichtverletzten wurden in eine Klinik gebracht.