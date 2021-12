Aktion „Ein Funken Hoffnung“

Advent auf vier Rädern: 30 geschmückte Weihnachts-Traktoren fahren durch die Ortenau

Was ist denn da los? 30 geschmückte Weihnachts-Traktoren waren am Wochenende zwischen Kehl und Freistett in der Ortenau unterwegs. Die schöne Advents-Aktion hat aber auch einen ernsten Hintergrund. Mit Video!