Alkoholisierter Fahrradfahrer stürzt in Zell am Harmersbach

Ein 59-Jähriger hat in der Nacht zum Freitag im Ortenaukreis die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und ist gestürzt.

Ein alkoholisierter Fahrradfahrer hat sich am späten Donnerstagabend in Zell am Hamersbach leichte Verletzungen zugezogen.

Wie die Polizei mitteilte, verlor der 59-Jährige kurz vor Mitternacht am Kanzleiplatz die Kontrolle über sein Rad und fiel zu Boden.

Die Beamten ermitteln nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.