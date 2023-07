Eine aufmerksame Zeugin hat am Montag beobachtet, wie zwei Männer zwei Autos in Appenweier durchwühlten. Die Polizei fasste die Täter.

Ein 26-Jähriger und ein 31-jähriger Mann sind am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr in Appenweier in zwei Autos eingebrochen und haben mehrere Wertgegenstände in Höhe von 100 Euro entwendet. Wie die Polizei mitteilte, konnte eine Zeugin die Tat beobachten und rief die Polizei.

Die zwei Männer saßen zunächst in einem Auto in der Habsburgerstraße und durchwühlten dieses. Anschließend sind beide in ein weiteres Fahrzeug im Franz-Kern-Weg eingestiegen. Aus beiden Autos haben die Täter eine Silberkette, eine Getränkeflasche, zwei Sonnenbrillen sowie einen geringen Bargeldbetrag entwendet.

Die Polizei nimmt die Täter kurzzeitig fest

Beamte des Polizeipostens Appenweier haben die zwei Männer angetroffen und durchsucht. Dabei konnten die Wertgegenstände aus den Autos bei dem 26-jährigen Täter sichergestellt werden. Nach einer vorläufigen Festnahme wurden beide Männer wieder entlassen. Sie müssen nun mit einer Strafanzeige rechnen.