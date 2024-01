Ein Unbekannter ist in ein Lebensmittelgeschäft in Appenweier eingebrochen. Der Dieb entwendete mehrere Hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter ist in der Zeit von Dienstagabend auf Mittwochfrüh in ein Lebensmittelgeschäft in der Straßburger Straßer in Appenweier eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hebelte der Täter ein Fenster auf.

Aus dem Inneren entwendete der Dieb mehrere Hundert Euro Bargeld. Der Sachschaden ist unbekannt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 78 51) 89 30 zu melden.