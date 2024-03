In der Nacht hat ein Unbekannter versucht, in ein Haus in Appenweier einzubrechen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zu einem Einbruchsversuch ist es in der Nacht zum Montag, 25. März in der Winkelstraße in Appenweier gekommen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Offenburg versuchte ein bislang unbekannter Täter gegen 3 Uhr die Haustüre aufzubrechen, was ihm allerdings misslang.

Offenbar durch das Licht eines Bewegungsmelders gestört, suchte der Unbekannte das Weite.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet nun um die Mithilfe von Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer (0 78 05) 9 15 70 bei den zuständigen Beamten des Polizeipostens Appenweier zu melden.