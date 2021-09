Drei gesuchte Straftäter aus Rheinmünster und Appenweier festgenommen

Bei grenzpolizeilichen Einreisekontrollen bei Flügen aus Griechenland und Spanien wurden am Donnerstag zwei Männer am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden festgenommen. Wie die Bundespolizeiinspektion Offenburg informierte, bestand gegen den 19-jährigen Rumänen ein Haftbefehl wegen der Erschleichung von Leistungen. Da der Mann den geschuldeten Geldbetrag nicht zahlte, musste er umgehend in ein Gefängnis gebracht werden.

Weiterhin wurde ein 54-Jähriger wegen Steuerhinterziehung festgenommen. Auch er beglich die Geldstrafe nicht, sodass man ihn außerdem inhaftierte.

Eine weitere Festnahme gelang der Bundespolizei in einem aus Frankreich kommenden Zug. Im Rahmen der Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich wurde ein 50-jähriger Rumäne festgenommen. Gegen ihn bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen Computerbetrug. Nach der Vorführung beim zuständigen Amtsgericht musste auch er in ein Gefängnis gebracht werden.