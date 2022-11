Einbrecher plündern Garage in Appenweier: Eigentümer kann Diebesgut lokalisieren

Unbekannte sind am Dienstag in eine Garage in Appenweier eingebrochen. Sie erbeuteten ein Diebesgut von mehreren Tausend Euro. Dem Bestohlenen gelang es seine Sachen aufzuspüren.

Zwei E-Bikes, ein Laptop und Airpods im Wert von mehreren Tausend Euro sind am vergangenen Dienstag zwischen 0 und 7 Uhr aus einem Auto in Appenweier gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, stand das Fahrzeug in einer Garage in der Beethovenstraße.

Dem Opfer gelang es, die Airpods an verschiedenen Orten in Kehl zu orten. Die Spur verlief im weiteren Verlauf bis nach Straßburg. Die Beamten konnten daraufhin einen 27-Jährigen vorläufig festzunehmen.

Eine weitere Spur der Standortermittlung führte in eine Wohnung in Kehl-Auenheim. Dort wurden die beiden E-Bikes und das restliche Diebesgut ausgemacht. Die Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang gegen zwei 30-jährige Männer.