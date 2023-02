Feuerwehr löscht brennenden Müllcontainer in Appenweier

In einem Container gelagerter Abfall hat am Donnerstag in Appenweier gebrannt. Die Feuerwehr war aber schnell zur Stelle.

Ein rauchender Müllcontainer hat am Donnerstag in Appenweier zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll gegen 15.45 Uhr der Abfall in dem Container in der Sander Straße in Brand geraten sein, teilte die Polizei mit.

Der Feuerwehr gelang es schnell, die Flammen zu löschen. Warum es überhaupt zu dem Brand kam, ist noch unklar.

Außerdem steht noch nicht fest, ob das Feuer einen nennenswerten Sachschaden verursachte.