Dieb bricht in Wohnung in Appenweier-Nesselried ein und stiehlt Schmuck

Ein Unbekannter ist am Sonntagnachmittag in eine Wohnung in Appenweier-Nesselried eingestiegen. Eine Bewohnerin erwischte den Einbrecher.

Ein Einbrecher ist am Sonntagnachmittag in eine Wohnung in der Gartenstraße in Appenweier-Nesselried eingestiegen und hat dort unter anderem Schmuck gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, verschaffte sich der unbekannte Mann gegen 12.45 Uhr über ein Fenster Zutritt zur Wohnung.

Eine Bewohnerin überraschte den Mann bei der Tat, woraufhin der Unbekannte über ein Fenster ins Freie flüchtete. Eine Fahndung durch mehrere alarmierten Streifen führte nicht zur Ergreifung des Täters. Auf dem Radweg zwischen Nesselried und Appenweier fanden die Beamten jedoch Teile des Diebesgutes.

Der Zeugin zufolge hat der Mann längere Haare und trug eine beige Jacke. Das Polizeirevier Kehl sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den Verdächtigen liefern können.