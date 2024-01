Mann kommt mit Schreckschusswaffe in eine Bar in Appenweier-Urloffen

Die Polizei hat am Sonntagabend einen 20-Jährigen festgenommen, der mit einer Schreckschusswaffe in einer Bar aufgefallen war.

Nachdem Zeugen der Polizei am Sonntagabend gemeldet hatten, dass ein Mann in einer Bar in der Schulstraße in Appenweier eine Waffe bei sich habe, rückten mehrere Streifenwagen aus. Die Polizei teilte mit, dass Polizisten die Bar umstellten. Sie nahmen einen 20-Jährigen, der eine Schreckschusswaffe im Hosenbund trug, vorläufig fest.

Die Polizei gab bekannt, dass die Waffe wohl nicht zum Einsatz gekommen war und vermutet, dass der Mann sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe. Der 20-Jährige, der außerdem Drogen dabeihatte, wehrte sich gegen seine Festnahmen, sodass die Polizisten ihm Hanschellen anlegen mussten.

Der Mann hatte möglicherweise schon zwei Tage zuvor Personen mit der Waffe bedroht

Der junge Mann steht im Verdacht, in der Nacht auf Samstag in einer Gaststätte im Mühlweg in gleicher Weise aufgefallen zu sein. Kurz nach Mitternacht soll der Verdächtige dort zwei Lokalgäste mit einer Waffe bedroht und einen Zeugen, der schlichten wollte, geschlagen haben.