Mann schlägt in Appenweier unwissend Polizisten in zivil

Ein betrunkener 35-Jähriger hat am Mittwochmorgen in Appenweier einem Polizisten einen Faustschlag verpasst. Der Beamte war auf dem Weg zur Arbeit.

Nach einem Vorfall am frühen Mittwochmorgen in einer Bäckerei in der Ortenauer Straße in Appenweier läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen einen 35-Jährigen.

Der Mann soll zunächst in betrunkenem Zustand einen in der Bäckerei arbeiteten Angestellten angepöbelt haben, hieß es von der Polizei. Anschließend verhielt er sich aggressiv gegenüber einem Kunden und versetzte diesem sogar einen Faustschlag.

Was der Angreifer nicht wusste: Bei dem Kunden handelte es sich um einen Polizisten in zivil auf dem Weg zur Arbeit. Der Beamte überwältigte daraufhin den 35-Jährigen und hielt ihn bis zum Eintreffen seiner Kollegen in Schach.

Ein Alkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von über zwei Promille.