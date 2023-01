Polizei sperrt B28 nach Unfall in Appenweier

Auf der B28 zwischen Oberkirch und Appenweier ist es am Donnerstagabend zu einem Unfall gekommen. Die Polizei musste die Straße daraufhin kurzzeitig sperren.

Am Donnerstagabend hat sich auf der B28 zwischen Oberkirch und Appenweier gegen 18.10 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Die Polizei teilte mit, dass sie die Straße daraufhin kurzzeitig sperrte.

Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr zuvor auf der K5369 bei Nussbach und wollte nach links auf die B28, in Richtung Appenweier, abbiegen. Dabei kollidierte der 36-jährige mit einer ebenfalls 36-jährigen vorfahrsberechtigten Fahrerin, die in Richtung Oberkirch fuhr.

Der Mann wurde durch die Kollision nicht verletzt, die 36-Jährige wurde vorsorglich, zusammen mit ihren beiden Kindern, in ein nahe gelegenes Klinikum zur Untersuchung gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Absicherungs- und Reinigungsarbeiten der Fahrbahn übernahm die Freiwillige Feuerwehr Oberkirch.