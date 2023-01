Polizei sucht Zeugen

Unbekannte brechen Zigarettenautomat in Appenweier auf

Mit einer Flex haben drei Männer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht am Bahnhof in Appenweier einen Zigarettenautomat aufzubrechen. Als die Polizei ankam, waren sie bereits geflohen, ohne dabei Zigaretten oder Geld entwenden zu können.