Unbekannter bricht in Kindergarten in Appenweier ein

Ein Schaden von 4.000 Euro ist das Resultat eines Einbruchs in einen Kindergarten in Appenweier. Am Wochenende verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu der Einrichtung. Die Polizei ermittelt.

Ein Unbekannter ist am Wochenende in einen Kindergarten in der Nußbacher Straße in Appenweier eingebrochen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro, teilte die Polizei mit.

Indem er ein Fenster aufhebelte verschaffte sich der Einbrecher Zugang zu dem Kindergarten. Ob er dort was entwendet hat ist unklar.

Am Sonntagnachmittag entdeckte der Kindergarten den Einbruch. Seitdem hat die Polizei Kehl die Ermittlungen übernommen.