Viel Rauch durch brennende Heuballen in Appenweier-Urloffen

Der Brand schaffte es sogar in die Katastrophen-WarnApp des Bundes. Rund 20 Heuballen fingen in Urloffen Feuer und sorgten für viel Rauch.

Eine starke Rauchentwicklung am Dienstagnachmittag im Bereich eines Aussiedlerhofs in Appenweier-Urloffen (Ortenaukreis) ist auf den Brand von rund 20 Heuballen zurückzuführen. Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten unter anderem mit einer Drehleiter zu den Löscharbeiten an, so der Polizeibericht.

Die Heuballen waren in einer Scheune des Betriebs gelagert. Wie es gegen 15.30 Uhr zu dem Feuerausbruch kommen konnte, ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Appenweier.

Der Sachschaden dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen, teilt die Polizei mit. Zur Dokumentation des Brandverlaufs war eine Drohne der Polizei im Einsatz.

Brand als Warnung über NINA-App

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gab über die NINA-App sogar eine „Aktuelle Warnmeldung“ mit der Uhrzeit 16.43 Uhr heraus. Unter Warnstufe Gefahreninformation heißt es: „In Appenweier-Urloffen kommt es aufgrund eines Brandes zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr ist bereits im Einsatz. Die Rauchwolke ist über mehrere Kilometer sichtbar. Es kann zu Geruchsbelästigung kommen.“

Unter Handlungsempfehlung steht: „Meiden Sie das betroffene Gebiet. Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab. Die Warnmeldung wurde vom Landkreis Ortenaukreis angefordert“