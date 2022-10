Vorläufig festgenommen: 51-Jähriger befriedigt sich in Bäckerei in Appenweier selbst

Ein Kunde hatte sich am letzten Mittwoch in einer Bäckerei in Appenweier ein Heißgetränk bestellt. Anschließend öffnete er allerdings seine Hose und masturbierte.

Ein Mann hatte sich am Mittwoch in einer Bäckerei in der Ortenauerstraße in Appenweier selbst befriedigt.

Wie die Polizei mitteilte, bestellte sich der 51-Jährige zuerst einen Kaffee. Anschließend habe er sein Geschlechtsteil entblößt und masturbiert. Eine Angestellte verständigte umgehend die Polizei.

Der Mann wurde noch in der Bäckerei vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei.