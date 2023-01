Zwei Männer schlagen Fenster in Appenweier ein

Das Fenster eines Wohnhauses haben zwei Männer am Dienstagabend in Appenweier eingeschlagen. Passanten informierten sofort die Polizei.

Zwei Männer haben am Dienstagabend mit einem Gegenstand auf ein Fenster des Wohnhauses in Appenweier eingeschlagen. Die Polizei teilte mit, dass sie von Zeugen verständigt wurde und nun ermittelt. Einer der beiden Täter soll ein rotes Oberteil und sein Begleiter ein dunkles Oberteil getragen haben. Die Beiden sollen sich anschließend in Richtung B3 aus dem Staub gemacht haben. Die Ermittler nehmen unter der Telefonnummer (0 78 51) 89 30 Zeugenhinweise entgegen.