Ausweichmanöver vor Katze: Radler wird in Hohberg schwer verletzt

Ein Fahrradfahrer hatte am Dienstag in Hohberg versucht, einer Katze auszuweichen. Bei dem anschließenden Sturz erlitt der Mann schwere Verletzungen.

Ein Fahrradfahrer hat sich am Dienstag in Hohberg wegen einer Katze schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, war der 59-Jährige gegen 1.15 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Alte Landstraße unterwegs.

Auf Höhe des Einmündungsbereichs Hauptstraße/Mühlgasse überquerte plötzlich eine Katze die Fahrbahn. Beim Versuch, dem Tier auszuweichen, stürzte der Fahrradfahrer.

Fahrradfahrer roch nach Alkohol

Nach einer Erstversorgung wurde der Mann mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Radler habe nach Alkohol gerochen, weswegen eine Bluprobe entnommen wurde.

Bei dem Unfall entstand ersten Erkenntnissen zufolge kein Sachschaden. Das Polizeirevier Offenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.