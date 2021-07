Die Amateurkicker der Region haben lange gedarbt: Wegen der Corona-Pandemie ruhte der Spielbetrieb, egal ob Fußball-Kreisliga B oder Oberliga. Die Kickschuhe im Schrank, waren die Ballartisten zur Untätigkeit verdammt.

Und so manchem Rasen, dem fehlte der Spielbetrieb auch - in Kehl zum Beispiel. Dort ließ die Stadt jetzt die Rasenplätze in der City, in Auenheim, Bodersweier und Sundheim für die nächste Saison vorbereiten.

Und nicht nur in der Europastadt am Rhein waren die Grünpfleger mit Feuereifer und Fachwissen bei der Sache. Auch in Achern, in Kappelrodeck und in Offenburg gab und gibt es Wellness für den Rasenflor. Immerhin: Der Trainingsbetrieb läuft inzwischen wieder.