Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Montagabend auf der A5 bei Ringsheim gegen die Mittelleitplanke gekracht, die dadurch auf die Gegenfahrbahn geschoben wurde. Deswegen ist linke Spur Richtung Basel auch am Dienstagmorgen noch gesperrt.

Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer ist am späten Montagabend im Bereich des Baustellenbeginns auf der A5 in Fahrtrichtung Norden nach rechts in die Schutzplanke gekracht und schleuderte durch den Aufprall gegen die Mittelschutzplanke.

Wie die Polizei mitteilte, wurde ein nachfolgendes Fahrzeug durch die Trümmerteilen ebenfalls beschädigt. Der Unfall passierte kurz vor Mitternacht, verletzt wurde dabei niemand. Allerdings wurden durch den starken Einschlag des Unfallfahrzeugs mehrere Elemente der Mittelschutzplanke auf die Südfahrbahn geschoben, sodass der linke Fahrstreifen in Richtung Basel auch derzeit noch gesperrt ist.

Fahrer hatte 1,5 Promille

Der 28-jährige Unfall-Verursacher hatte einem Atemalkoholtest zufolge rund 1,5 Promille intus und musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Da er aus Frankreich stammt, muss er außerdem eine Kaution bezahlen.

Der Sachschaden an den beschädigten Autos liegt bei etwa 7.000 Euro. Die Höhe des Sachschadens an den Schutzplanken und der Baustellensicherung kann momentan noch nicht abgeschätzt werden.