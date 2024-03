Autofahrer beschädigt geparkten Pkw in Berghaupten

Ein Autofahrer hat beim Ausparken einen geparkten Pkw in Berghaupten touchiert. Die Polizei sucht den Fahrzeugführer des beschädigten Pkw.

Ein Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr beim Ausparken einen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Kinzigstraße in Berghaupten geparkten Pkw touchiert.

Nach Angaben der Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass es hierbei zu einer Beschädigung an dem geparkten Pkw gekommen ist. Genauere Angaben zu dem Auto konnte der Fahrer nicht machen.

Polizei sucht Zeugen und Pkw-Besitzer

Zeugen sowie der Besitzer des Pkw, der das Fahrzeug in dem Zeitraum auf dem genannten Parkplatz abgestellt und frische Beschädigungen festgestellt hat, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer (0 78 03) 9 66 20 in Verbindung zu setzen.