Autofahrer verursacht bei Flucht in Gutach 90.000 Euro Sachschaden

Ein 25-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Mittwoch mit Geschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometern vor einer Polizeikontrolle in Haslach geflohen. Die Verfolgung endete in Gutach, als der Fahrer gegen eine Hauswand prallte und sich leicht verletzte, teilte die Polizei mit.

Während der Verfolgung führte der Mann mehrere riskante Überholmanöver durch. In einer Rechtskurve in Höhe Gutach-Turm kam der Flüchtende nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem geparkten Ford und krachte anschließend gegen die Hauswand eines Anwesens in der Hausacher Straße.

Fahrer vorläufig festgenommen

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes in der Folge abgewiesen und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der mutmaßliche Fahrer konnte in dem Moment vorläufig festgenommen werden, als er sich vom Unfallort entfernen wollte. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde Marihuana gefunden und sichergestellt.

Der Tatverdächtige sollte wegen seiner unsicheren Fahrweise am Ortseingang von Haslach einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Er ignorierte die Anhaltezeichen der Polizei und leitete die Flucht ein. Laut Polizei ergaben sich Hinweise, dass sich eine weitere Person im Auto befunden haben soll. Eine Fahndung mit dem Polizeihubschrauber hatte allerdings kein Ergebnis.

Der 25-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt wird der Sachschaden auf rund 90.000 Euro beziffert. Einsatzkräfte der Feuerwehr Gutach unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.