B 33 bei Gutach: Rollerfahrer und Kind werden bei Unfall schwer verletzt

Der Fahrer eines Rollers war am Mittwoch gegen 14 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Hornberg unterwegs, als er nach links in den Ramsbachweg abbiegen wollte, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Die hinter ihm fahrende Autofahrerin wollte ersten Ermittlungen zufolge ebenfalls links abbiegen und fuhr dem Rollerfahrer auf.

Während die Insassen des Seat unverletzt blieben, wurden der Fahrer des Rollers und ein darauf mitfahrendes Kind schwer verletzt. Die B 33 musste zur Landung eines für den Einsatz notwendigen Rettungshubschraubers und zur Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden.