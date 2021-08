Arbeiter verletzt sich bei Brand in Döttelbach

Lötarbeiten haben am Donnerstag gegen 20.30 Uhr einen Brand in Döttelbach verursacht. Dabei verletzte sich ein 52-jähriger Arbeiter, so die Polizei. Er kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr Bad Griesbach löschte den Brand schnell. Sie war mit sieben Fahrzeugen und 40 Feuerwehrleuten am Brandort. Der Sachschaden beträgt 1.000 Euro.