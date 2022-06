Bauarbeiten: Kinderklinik Ortenau wird modernisiert und ausgebaut

Die Kinderklinik Ortenau am Ortenau Klinikum Offenburg-Kehl wird in den kommenden zwei Jahren modernisiert und räumlich erweitert. Kürzlich haben die Bauarbeiten für die insgesamt vier Bauabschnitte an der Betriebsstelle Ebertplatz begonnen.

„Mit der Modernisierung der Kinderklinik beginnen wir die letzte größere Sanierungsmaßnahme an der Offenburger Betriebsstelle Ebertplatz.

Künftig geht es dann Schritt für Schritt in Richtung Klinik-Neubau, der bis 2030 in Offenburg in Betrieb gehen wird“, so Ortenau Klinikum-Geschäftsführer Christian Keller in einer Pressemitteilung.

Bauarbeiten sind in kleinere Etappen aufgeteilt

Der erste Bauabschnitt umfasst die Verlegung des Sekretariats- und Dienstzimmerbereichs in die ehemaligen Räume der Plastischen- und ästhetischen Chirurgie, die an die Betriebsstelle St. Josefsklinik umgezogen ist.

Im zweiten Bauabschnitt wird die Kinder-Notaufnahme saniert und erweitert und erhält von der Kinderstation getrennte Räume. In weiteren Schritten erweitert die Klinik die Kinderallgemeinstation um zusätzliche Patientenzimmer und baut die Kinder-Intensivstation aus.

Für längere Klinikaufenthalte soll es künftig Unterricht in der Klinikschule geben

„Wir freuen uns insbesondere auf die deutlich großzügiger gestalteten Räume zur Versorgung der Frühgeborenen in unserem Perinatalzentrum Level 1“, betont Stefan Stuhrmann, Chefarzt der Kinderklinik Ortenau. Die Investitionskosten für die räumliche Erweiterung und Modernisierung der Kinderklinik Ortenau sind mit rund 4,2 Millionen Euro veranschlagt, teilt das Klinikum weiter mit.

Die Kinderklinik Ortenau, die Teil des Mutter-Kind-Zentrums am Ortenau Klinikum Offenburg-Kehl ist, umfasst insgesamt 46 Planbetten und deckt das gesamte Spektrum der Kinderheilkunde und Jugendmedizin ab. Bei längerem Klinikaufenthalt können Kinder und Jugendliche durch die Klinikschule von Lehrern des Schulamtes unterrichtet werden.

Die intensivmedizinische Betreuung Neu- und Frühgeborener sowie von Kindern und Jugendlichen zählen ebenso zum Angebot der Klinik wie auch regelmäßige Diabetesschulungen.

Die Kinderklinik ist Teil des Mutter-Kind-Zentrums und erfüllt die Anforderungen an ein sogenanntes Perinatalzentrum Level 1, also der höchsten Versorgungsstufe nach der Geburt. Außerhalb der Sprechstunden der niedergelassenen Kinderärzte und der Notfallsprechstunde der Kassenärztlichen Vereinigung versorgt die Klinik Kindernotfälle in einer Kinder-Notaufnahme.

Im Jahr 2017 hatte Mauritia Mack, Ehefrau von Europapark-Inhaber Jürgen Mack, die Schirmherrschaft für die Klinik übernommen und unterstützt seitdem die Arbeit der hochspezialisierten Einrichtung.