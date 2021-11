Rund 35 Prozent der bisher 3.000 Impfungen waren Erstimpfungen. In Zukunft sollen die Boosterimpfungen zügiger verabreicht werden, da die Aufklärung schneller erfolgen soll.

Der Impfstützpunkt des Ortenaukreises in der Messehalle 1 in Offenburg ist seit einer Woche in Betrieb.

Seit Montag werden die Impfstoffe zugeteilt: Wer älter als 30 Jahre ist, erhält nach einer Mitteilung des Landratsamts nur noch den mRNA-Impfstoff von Moderna, Biontech ist reserviert für jüngere Personen.

„Mehr als 400 Impfungen durchschnittlich täglich sind erfolgt. Der Anteil an Erstimpfungen liegt schätzungsweise bei 35 Prozent. Damit können wir mehr als zufrieden sein“, so Diana Kohlmann, Projektleiterin Impfen im Ortenaukreis, „auch wenn wir leider täglich viele Impfwillige ohne Impfung wegschicken mussten. Mit mehr Kapazitäten hat das Land uns zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ausgestattet, sodass wir versuchen, das Maximum aus den vorhandenen Möglichkeiten herauszuholen.“

Start der vier Impfzstützpunkte ist unklar

Mit diesen Zahlen arbeitet der Impfstützpunkt des Kreises aber noch immer deutlich unter seiner Kapazität. Unklar ist weiter, ob und wann der Ortenaukreis seine beantragten vier Impfzentren in Oberkirch, Offenburg, Lahr und Haslach einrichten kann. Wie die Pressestelle des Landratsamts am Montag auf Anfrage erklärte, habe man bisher keine Rückmeldung aus Stuttgart erhalten.

Aufgrund der Einschränkungen des Bundes bei der Lieferung des Biontech-Impfstoffs wird seit Montag sowohl im Impfstützpunkt als auch bei allen anderen Aktionen der Mobilen Impfteams der Impfstoff von Biontech/Pfizer nur noch an Menschen unter 30 Jahren verimpft werden.

Bisher 3.000 Impfungen im Impfstützpunkt

Menschen ab 30 Jahren erhalten den mRNA-Impfstoff Moderna, teilt das Landratsamt mit. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um Erst,- Zweit- oder Drittimpfungen handelt. „Mit dieser Veränderung müssen wir auf die Liefereinschränkungen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer und der damit zusammenhängenden Kontigentierung reagieren. Jedoch stelle dies keinen Nachteil dar, da beide mRNA-Impfstoffe gleichwertig sind“, ergänzt Doris Reinhardt, ärztliche Leiterin.

Leider könnten noch keine genauen Zahlen geliefert werden, da die zum Teil händisch erhobenen Daten noch nacherfasst werden müssen. Rund 3.000 Impfungen konnten aber insgesamt alleine im Impfstützpunkt verabreicht werden. Erfreulicherweise wurde die erforderliche Hardware vom Land am 25. November abends ausgeliefert. Damit sind die zehn Mobilen Impfteams, die auch im Kreisimpfstützpunkt impfen, nun auch technisch aufgestellt.

Boosterimpfungen sollen schneller durchgeführt werden

Im Kreisimpfstützpunkt und durch die Mobilen Impfteams in den Gemeinden werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen ohne Terminvereinbarung angeboten. Der Kreisimpfstützpunkt ist ab 15 Uhr geöffnet und hat weiterhin die Kapazität, 400 Impfungen am Tag durchzuführen.

Es werde vorerst noch zu Wartezeiten kommen, allerdings werden derzeit organisatorische Änderungen vorgenommen, sodass insbesondere die Boosterimpfungen schneller erfolgen können, da dort die erforderliche ärztliche Aufklärung schneller durchgeführt werden kann als bei Erstimpfungen. Die Angebote der Mobilen Impfteams sind auf der Internetseite des Ortenaukreises zu finden.