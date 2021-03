Biontech statt Astrazeneca: In Offenburg wird mit Tempo weiter geimpft

Die Vollbremsung für den Impfstoff von Astrazeneca steckt man in Offenburg erst einmal weg: Die Tiefkühlschränke sind voll mit den begehrten mRNA-Präparaten. Damit geht man einen Sonderweg im Land.

Genügend Vorräte in den Kühlschränken

Das zentrale Impfzentrum in Offenburg wird bis zum kommenden Montag wie geplant weiter impfen. Damit gibt es einen Sonderweg für die Ortenau für alle, die das Glück hatten, im fraglichen Zeitraum einen Termin zu ergattern. Wie die Stadt Offenburg und das Landratsamt am Dienstag gemeinsam ankündigten, werde man statt des teilweise gebuchten Impfstoffs von Astrazeneca alle knapp 2.500 in dieser Zeit registrierten Menschen auf das Präparat von Biontech umstellen. Sie werden dann automatisch einen angepassten Termin für die Zweitimpfung erhalten.

Am 22. März soll dann entschieden werden, wie es weitergeht – je nachdem, wie die abschließende Beurteilung des am Montagnachmittag überraschend für die weitere Verwendung gesperrten Vektorimpfstoffs des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca ausfällt.