Brutaler Angriff: Unbekannte gehen in Schwanau zu sechst auf 17-Jährigen los

Völlig unklar sind die Hintergründe eines Angriffs auf einen 17-Jährigen in Schwanau. An einer Haltestelle wurde der Jugendliche aus einer großen Gruppe heraus attackiert und musste danach ins Krankenhaus.

Unbekannte Angreifer sind am Donnerstagabend in der Schwarzwaldstraße in Schwanau (Nähe Lahr) auf einen 17-Jährigen losgegangen. Nach Angaben der Polizei stand der Jugendliche an einer Haltestelle, als er von zwölf Personen eingekreist wurde.

Aus dieser Gruppe attackierten nach einem kurzen Wortgefecht plötzlich fünf bis sechs Personen den 17-Jährigen mit Tritten und Faustschlägen. Einer der Angreifer schlug auch mit einem Baseballschläger zu.

Täter zielten auf Kopf und Oberkörper

Der Jugendliche ging zu Boden, doch auch dort ließen die Angreifer nicht von ihm ab, sondern zielten bewusst auf Kopf und Oberkörper ihres Opfers. Der 17-Jährige schaffte es schließlich, sich aus dem Kreis seiner Angreifer zu retten und flüchtete in eine nahegelegene Pizzeria.

Vor Ort war auch ein unbeteiligter 38-Jähriger, der versucht hatte, die Situation zu beruhigen. Einer der Angreifer bedrohte ihn und forderte ihn zum Gehen auf.

Der Jugendliche wurde durch die Schläge und Tritte verletzt und wurde mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt derzeit zu den Hintergründen der Gewalttat.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 78 21) 27 70 an die Beamten des Polizeireviers Lahr zu wenden.