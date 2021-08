Ist bei der Corona-Pandemie das Schlimmste überstanden? Für das Gesundheitsamt in Offenburg bedeuten die niedrigen Ansteckungszahlen in diesem Sommer nur eine kurze Atempause. Denn viel Arbeit ist liegengeblieben seit dem Frühjahr 2020.

Eineinhalb Jahre Corona und kein Ende in Sicht. Wie geht es weiter mit den Ansteckungen gerade unter jüngeren und jungen Menschen? Wie kann man sich schützen? Und wie ist eigentlich das Offenburger Gesundheitsamt damit umgegangen, dass wegen Corona alle andere Arbeit zurückstehen musste? Was blieb liegen? Mit Amtsleiterin Evelyn Bressau hat ABB-Redakteur Frank Löhnig darüber gesprochen, was war und wie es weitergeht.

Die Lage ist irgendwie merkwürdig. Eigentlich könnten wir uns über niedrige Ansteckungsraten und die Entlastung der Intensivstationen freuen. Doch irgendwie rumort es. Liegt das an den Mutationen?

Bressau Es ist tatsächlich eine seltsame Situation. Wir haben mehrere Entwicklungen gleichzeitig. Die Inzidenz ist niedrig, jeder wünscht sich, Luft zu holen und wieder zum Alltag überzugehen. Gleichzeitig gehen die Ansteckungsraten wieder hoch. Das sehen wir vor allem bei Reiserückkehrern.

Wie wird es weitergehen?

Bressau Wir sind gespannt auf das Ende der Schulferien. Im europäischen Umland sind die Inzidenzen teilweise sehr hoch, und wir müssen sehen, dass das Impfverhalten der Menschen nicht so ist, wie wir uns das wünschen, weil die Menschen die Gefahr nicht sehen. Die Intensivstationen sind nicht mehr voll, die Jüngeren unterschätzen die Brisanz dieser Krankheit. Der Trend lautet gerade: Man könnte ja ein bisschen lockerer lassen.

Wie reagieren denn die Menschen inzwischen auf Einschränkungen, zum Beispiel auf Quarantäneverfügungen?

Bressau Es gibt Einzelfälle, da werden unsere Anordnungen kritisch hinterfragt. Mühsam ist es zuweilen, wenn Anwesenheitslisten nicht vollständig oder falsch ausgefüllt sind, das erschwert die Arbeit unserer Ermittler. Aber angesichts der niedrigen Inzidenzen kann ich jetzt nicht sagen, dass die Leute auf breiter Front komplett gefrustet sind.

Delta ist in der Ortenau angekommen, was wird das bewirken?

Bressau Delta ist ansteckender als alle anderen Varianten. Wie sich das in der Zukunft auf die Einweisungen ins Klinikum auswirken wird, kann man nicht genau sagen. Es bleibt überhaupt rätselhaft – nehmen Sie England, wo die Zahlen gerade entgegen aller Prognosen wieder sinken und keiner weiß genau, warum. Wenn wir eines sicher über das Virus sagen können, dann, dass es unberechenbar ist.

Eine Viertelstunde und weniger als 1,5 Meter Abstand galten bislang als Maß der Dinge für die Sicherheit vor einer Corona-Infektion. Das war zumindest ein Anhaltspunkt. Wie sieht das bei Delta aus? Man hört von Infektionen im Vorübergehen…

Bressau Wir nehmen auch wahr, dass diese Variante ansteckender ist als alle früheren und dass man sich auch bei flüchtigen Kontakten infizieren kann. Kurze Gespräche sind mitunter schon ausreichend. Maßgeblich ist lüften, lüften, lüften. Und die Impfungen sind ein wichtiger Faktor. Die Hürde dafür ist so niedrig, dass ich es fast schon als bestürzend empfinde, wie wenige dieses Angebot aktuell annehmen.

Können die Mitarbeiter im Gesundheitsamt jetzt mal durchatmen?

Bressau Naja. Corona ist weiter das beherrschende Thema in vielen Bereichen, wir müssen nun zum Beispiel alle Bürgertestzentren einzeln beauftragen. Da sind wir richtig im Stress. Bisher gab es ja eine Allgemeinverfügung für diese Einrichtungen.

Was ist Ihre Prognose für den Herbst?

Bressau Ich habe mich zuletzt eingehender mit so genannten Modellierungsprogrammen beschäftigt, die so etwas vorhersagen sollen. Es gibt gute Gründe, dass diese nur wenige Wochen vorausblicken. Aber ich rechne damit, dass es im Herbst wieder zu einem Anstieg kommen wird und dass wir wieder sehr viele Fälle haben werden. Es gibt Schätzungen, die bis zu einer Inzidenz von 800 gehen. Ich würde erwarten, dass wir uns im Mittelfeld zwischen null und 100 bewegen. Es wird weniger Klinikeinweisungen geben und die Regierung wird sich fragen müssen, wie sie sich aufstellt, wenn es nicht mehr so viele schwere Verläufe gibt.

Ist es dann vorbei mit den Schnelltestzentren mit Biergarnitur im Baumarktzelt für 39 Euro?

Bressau Es gibt durchaus klare Anforderungen, aber wir sehen uns jeden einzelnen Fall und seine Umstände genau an.

Was ist denn liegen geblieben im Gesundheitsamt während der Corona-Monate?

Bressau Die Einschulungsuntersuchungen sind ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Diesen Bereich haben wir jetzt als allererstes wieder angeschoben. Denn da geht es um die Kinder, die kaum in der Kita waren und dort entsprechend kaum Förderung erhalten haben. Diese Dinge hängen zusammen. Da ist ein ganzer Jahrgang kaum angeschaut worden. Wir sind jetzt gerade dabei, die Kinder zu identifizieren, die besonders betroffen sind. Ich hoffe, dass wir ab Herbst wieder in ganz normale Einschulungsuntersuchungen einsteigen können. Ein zweites Thema sind die Zahnuntersuchungen, da ist eineinhalb Jahre praktisch nichts gelaufen. Das Angebot ist wichtig, denn da kommen auch Kinder zu uns, die sonst eigentlich nie einen Zahnarzt sehen.