In Ortenauer Impfzentren hat Astrazeneca ausgedient

Die Impfzentren im Ortenaukreis werden von diesem Donnerstag an keine Erstimpfungen mit Astrazeneca mehr anbieten. Dies sagte am Mittwoch die Organisatorin des zentralen Impfzentrums in Offenburg, Sandra Kircher. Die nun noch angelieferten Dosen sollen für die Zweitimpfungen reserviert bleiben.

Mit anderen Worten: Wer in Offenburg von heute an einen Termin hat, wird Moderna oder Biontech erhalten. „Heute haben wir unsere letzten Astra-Erstimpfungen gesetzt“, sagte Kircher.

Die seit dieser Woche eintreffenden ersten Vakzine von Johnson&Johnson, ein Vektorimpfstoff wie der von Astra, gehen zwar an die Impfzentren, werden dort aber nicht direkt genutzt. Sie seien, da nur eine Spritze nötig ist, ideal geeignet für die mobilen Teams, bei denen viel Aufwand entfällt, wenn kein zweiter Besuch mehr nötig ist.