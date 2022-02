Weil sie sich in eine falsche Ecke gedrängt fühlten, hatten sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Seniorenheims im Achertal Einspruch gegen einen Bußgeldbescheid eingelegt. Laut Staatsanwaltschaft sollen sie gegen die Corona-Regelung verstoßen haben. Das Amtsgericht Offenburg wischte die Klage als überzogen vom Tisch und stellte das Verfahren ein.

Gelächter drang aus dem Sitzungssaal. Die sieben Frauen und Männer waren zu der Verhandlung am Montagvormittag geladen. Dazu war es gekommen, weil das Septett durch die Bank Einspruch gegen den Bußgeldbescheid eingelegt hatte. Die wenigen Minuten, die sie im Zuschauerraum saßen, ehe Richterin Eva Buck die Verhandlung eröffnete, beteuerten sie sich gegenseitig lautstark ihr Unverständnis über den Gerichtstermin. Sie waren sich keiner Schuld bewusst.

Vier von ihnen sind in dem Seniorenheim im Pflegebereich tätig, andere arbeiten dort in anderer Funktion, wie sie zu Beginn der Verhandlung sagten.

Heimleiterin war überrascht von Bußgeldbescheid

Einen Bußgeldbescheid hatte auch die 42-jährige Heimleiterin erhalten. Auch sie hatte dafür kein Verständnis: „Wir alle waren darüber völlig überrascht.“ Die ganze Gruppe distanziere sich von Impfverweigerern, Montagsspaziergängern und Querdenkern, sagt sie. Überhaupt mit Menschen, die sich über Corona-Regeln hinwegsetzen und mit ihrem Verhalten sich und andere gefährden, hätten sie nichts, aber auch gar nichts, zu tun, beteuert sie.

Vielmehr: Sie seien alle geimpft, sie selbst sei für eine generelle Impfpflicht. Hygiene werde in dem Heim groß geschrieben, fügte der Verteidiger hinzu, kein einziger Bewohner sei bis heute an Corona erkrankt.

Betriebsversammlung hätte draußen stattgefunden

Der Vorwurf, sie hätten an jenem Apriltag 2021, spätabends um 23 Uhr, draußen vor der Tür eine Party veranstaltet, sei absurd. Im Gegenteil: Eine Betriebsversammlung habe an jenem Abend erst später beginnen können, weil eine Fachkraft bis 21 Uhr Dienst hatte. Aus Schutzgründen habe man die Versammlung nach draußen verlegt. Um 23 Uhr sei dann die Polizei erschienen, assistierte ein Mitbeschuldigter: „Wir lösten alles sofort auf.“ Es war die Zeit, in der sich nur eine geringe Anzahl an Menschen privat treffen durften.

Auch den Vorwurf, den Mindestabstand nicht eingehalten zu haben, wiesen alle zurück. „Heute sitzen wir hier im Gerichtssaal enger beisammen, als wir das damals im Freien taten“, sagte einer der Beschuldigten. Gewiss, es habe leise Hintergrundmusik gegeben, jeder habe auch ein Getränk gehabt – „weil das bei Versammlungen so üblich ist“. Dem Polizisten, der auf eine Anzeige reagiert hatte, sei der Besuch „sehr unangenehm gewesen“.

Heute sitzen wir hier im Gerichtssaal enger beisammen, als wir das damals im Freien taten. Beschuldigter

Auf Antrag von Verteidiger Peter Kirsch, der einen der Männer vertrat, nahm Richterin Buck gerne den Faden auf. Sie zeigte sich von der Richtigkeit der Angaben überzeugt: „Unter diesen Umständen bin ich gerne bereit einzustellen.“ Man müsse die Kirche im Dorf lassen: „Ich glaube, jeder hat schon mal gegen die Corona-Verordnung verstoßen“ – ob bewusst oder unbewusst. Im aktuellen Fall – vielleicht nicht ganz astrein – sei aber viel guter Wille im Spiel gewesen.

Stünden aber Personen vor ihr, die sich beim Verstoß gegen Corona-Regeln schon einen Namen gemacht hätten, so die Richterin mit aller Deutlichkeit, „würde ich nicht einstellen“. Mit der Einstellung wurde bei jedem Beschuldigten das Bußgeld in Höhe von 150 Euro gestrichen. Die entstandenen Auslagen muss jeder aber tragen.