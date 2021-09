Ausbruch in Acherner Pflegeheim: Coronavirus breitet sich im Ortenaukreis wieder aus

Es ist, so steht zu befürchten, die lange erwartete Trendwende: Mit dem Ende des Sommers steigen die Corona-Infektionszahlen im Ortenaukreis wieder deutlich an, befeuert wohl von der hoch ansteckenden Delta-Variante. Die 7-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 65,5.

Ein Schwerpunkt des Infektionsgeschehens war in den vergangenen Tagen die Stadt Achern, in der es allein in den zurückliegenden drei Tagen zu mehr als 40 Neuinfektionen gekommen ist. Ein Zentrum des Ausbruchsgeschehens in Achern ist nach BNN-Informationen ein Pflegeheim, aus dem derzeit elf bestätigte PCR-Tests gemeldet werden – sechs von Bewohnern und fünf von Mitarbeitern. Weitere Verdachtsfälle sind offenbar noch in der Überprüfung. Unklar ist, ob die Infizierten geimpft waren.

Für den Dienstag vermeldete das Landratsamt am Mittwoch 64 bestätigte Infektionen, darunter zwölf aus Achern. Dabei liegt es auf der Hand, dass die hoch ansteckende Delta-Variante eine zentrale Rolle spielt.