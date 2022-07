Der Ortenaukreis steht finanziell gut da und verzeichnet deutliches Plus

Gute Laune bei der Vorstellung der Haushaltszahlen des Ortenaukreises. Der Kreis verzeichnete ein Plus von mehr als 40 Millionen Euro. Und wie ist der Ausblick auf das Jahr 2022?

Trotz der bereits seit zweieinhalb Jahre grassierenden Corona-Pandemie und auch trotz des Ukraine-Krieges mit seinen Auswirkungen auf die Wirtschaft: Der Ortenaukreis ist finanziell sehr gut durch das Jahr 2021 gekommen, auch die aktuelle Finanzsituation ist prima.

Allein der jetzt von der Verwaltung vorgelegte Jahresabschluss für 2021 sieht gegenüber dem Haushaltsansatz um 38,2 Millionen Euro besser aus.

In wenigen Tagen wird die Leiterin des Dezernats für Zentrale Steuerung des Ortenaukreises, Jutta Gnädig, aus dem aktiven Berufsleben verabschiedet. Am Dienstag sollte ihr letzter großer Auftritt vor dem Verwaltungsausschuss des Kreistags sein. Den aber verpasste sie, weil sie sich eine Corona-Infektion zugezogen hat, wie Landrat Frank Scherer (CDU) berichtete.

Arnold Sälinger, Leiter des Kämmereiamtes, blieb es deshalb vorbehalten, die – gute - Finanzlage des Kreises vorzutragen, er tat es mit Bravour. Dafür erntete er, auch stellvertretend für seine Chefin und das ganze Kämmerei-Team, von allen Fraktionen viel Lob. SPD-Sprecher Hans-Peter Kopp sprach gar von einem „fulminanten Schlusspunkt“ für die scheidende Finanzdezernentin.

Der Ortenaukreis kann beim Blick auf die Zahlen 2021 und die Entwicklung in 2022 mehr als zufrieden sein. 2021, so Sälinger, schließe mit einem Plus von 41,7 Millionen Euro. Die Verbesserung gegenüber dem Haushaltsansatz betrage rund 38,2 Millionen Euro. Noch vor einem Dreivierteljahr sei man lediglich von einer Verbesserung um 22,7 Millionen Euro ausgegangen.

Das deutliche Plus habe viele Ursachen. So habe es aufgrund der Pandemie und der Lage im Baubereich zahlreiche Verzögerungen von Projekten, Abrechnungen und Sanierungen gegeben, Gelder seien verzögert oder gar nicht geflossen, auch Zuschüsse.

Einnahmen aus der Grunderwerbssteuer auf historisch hohem Niveau

Auf einem historisch hohen Niveau befänden sich die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer – gegenüber dem Plan ein Plus von neun Millionen Euro. Mit gar 10,9 Millionen Euro sei auch der Finanzausgleich deutlich höher als erwartet. Das Positive aus dem Vorjahr setze sich 2022 bei beiden Posten gerade so fort.

Aktuell wird für das laufende Haushaltsjahr insgesamt eine Ergebnisverbesserung von 13,9 Millionen Euro prognostiziert, wobei aufgrund von Lieferengpässen, Preissprüngen auf dem Energiesektor oder im Sozialbereich sowie durch die Folgen des Ukraine-Kriegs noch viele Fragezeichen bestehen. Die gute Entwicklung der Gewerbesteuer bei den 51 Kreiskommunen im Jahr 2020 sorge für eine deutlich verbesserte Kreisumlage in Höhe von 8,3 Millionen Euro.

Positiv entwickle sich laut Amtsleiter Sälinger auch die Verschuldung: 2008 – zum Amtsantritt von Landrat Scherer – habe der Schuldenberg noch 49,9 Millionen Euro betragen, dieser sei bis 2021 auf 8,6 Millionen Euro abgetragen worden. Der Hebesatz – aktuell 28,5 Prozent - habe im selben Zeitraum regelmäßig unter dem Landesschnitt gelegen, das gelte auch für das Kreisumlage-Aufkommen: Pro Kopf habe der Ortenaukreis im Vorjahr 437 Euro eingenommen, der Landesschnitt betrage 461 Euro.

200 Millionen Euro Kreisumlage können Sozialausgaben nicht decken

Mit der Kreisumlage – in diesem Jahr zusammen knapp 200 Millionen Euro – können abermals nicht mal annähernd die Aufwendungen im Sozialbereich gedeckt werden: Besonders stark gestiegen seien hier die Hilfe zur Pflege, die Eingliederungshilfe und Jugendhilfe. Gut stehe der Ortenaukreis dagegen bei den Kosten für den Personalaufwand und Sach- und Serviceleistungen da.

Die Kreisumlage bei 28,5 Prozent zu belassen, sei richtig gewesen, sagte Valentin Doll (Freie Wähler). An die „Bugwelle“ bei den Verpflichtungsermächtigungen – insgesamt 67 Millionen Euro – erinnerte Alfred Baum (Grüne). Lediglich Thomas Seitz (AfD) warnte angesichts der weltweiten Krisen vor zu großem Optimismus.

Ziel des neuen Doppelhaushalts ist laut Kämmerer Arnold Sälinger, Kredite zu vermeiden und den Kreisumlage-Hebesatz bei 28,5 Prozent zu belassen. Bislang sind noch 29,4 Prozent vorgesehen, was einem Finanzloch von 14 Millionen Euro entspricht.