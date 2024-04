Deshalb steigen die Fallzahlen im Ortenau-Jobcenter weiter

Der Krieg in der Ukraine wirkt sich bis in den Ortenaukreis aus. Immer mehr Geflüchtete beziehen Bürgergeld.

Das Ortenau-Jobcenter, bis zum Namenswechsel neulich als Kommunale Arbeitsförderung (KOA) bekannt, hat am Montag weiter steigende Fallzahlen bekannt gegeben. So haben im Ortenaukreis am Ende des ersten Quartals 2024 genau 9.076 Familien beziehungsweise Haushalte („Bedarfsgemeinschaften“) Bürgergeld bezogen – im Vergleich zum Jahresende 2023 ein Anstieg um 3,2 Prozent. Im Vergleich zum ersten Quartal 2023 hat die Zahl sogar um rund vier Prozent zugenommen, wie Kreissozialdezernent Heiko Faller und Amtsleiterin Silvia Kimpel mitteilten.

Hauptursache ist Krieg in der Ukraine

Einen auffällig großen Anteil an dieser Entwicklung haben Menschen aus der Ukraine, die seit dem Kriegsausbruch 2022 verstärkt auch in den Ortenaukreis geflüchtet sind. Unter den zuletzt gemeldeten 12.620 erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, die sich insgesamt im Leistungsbezug des Ortenau-Jobcenters befanden, waren alleine 2404 ukrainische Flüchtlinge. Ohne den Krieg in der Ukraine befände sich das Jobcenter wohl weiterhin auf einem historisch niedrigen Niveau. 2005 im Zuge der Hartz-Reformen gegründet, zählte die Behörde im März 2022 lediglich 7.079 Bedarfsgemeinschaften, ehe dann innerhalb weniger Wochen ein massiver Sprung nach oben einsetzte.

Positive Entwicklung bei beruflicher Integration

Anfangs schnellten die Zahlen nur so nach oben, von beruflicher Integration war kaum die Rede. Seit einigen Monaten, so Silvia Kimpel, sei erfreulicherweise eine positive Veränderung festzustellen: Alleine im März entfielen von 127 erfolgten Integrationen über alle Nationalitäten hinweg alleine 30 auf ukrainische Geflüchtete, deutlich mehr als noch vor einem Jahr. Kimpel erklärt sich das so: Das anfangs zögerliche Verhalten der Menschen aus der Ukraine, sich einem Job zuzuwenden, sei auch damit zu erklären, dass diese auf baldige Heimkehr hofften. „Mit der Fortdauer des Kriegs“, so Faller, „versuchen sie sich hier zu integrieren.“ Man werde die bereits begonnenen Initiativen fortsetzen: Der sogenannte „Chancenmarkt“, unter Beteiligung von Firmen und Arbeitsmarktorganisationen, erfordere eine hohe Betreuungsintensität, sei aber vielversprechend. „Die Menschen erkennen, dass man sich um sie kümmert“, so Kimpel.

Nach guten Erfahrungen in Offenburg sollen im Sommer und Herbst Aktionen in Lahr und auf der Gewerbeschau „Nova“ in Friesenheim folgen. Nicht nur Menschen aus der Ukraine versuche man im Rahmen solcher Job-Turbos zu erreichen.

Es mangelt an Sprachkursen

Worauf Landrat Frank Scherer seit Monaten ständig in Ausschuss-Sitzungen hinweist, beteuert auch Dezernent Faller: Es mangele an zertifizierten Sprachkursen, um noch mehr ausländische Mitbürger schneller fit für den Arbeitsmarkt zu machen. Was auch damit zu tun habe, dass die Anforderungen an die Lehrkräfte hoch seien – zu hoch. Gut, dass Organisationen wie die Neue Arbeit Lahr (NAL) von sich aus bei ihren Arbeitsfördergelegenheiten sprachliche Hilfestellungen anbieten. Von den 2.404 erwerbsfähigen Ukrainern befindet sich laut Silvia Kimpel derzeit lediglich ein Drittel in Sprachkursen. Was ebenfalls auffalle: Befanden sich unter den Geflüchteten aus der Ukraine in den ersten Kriegsmonaten vor allem Frauen mit Kindern, beträgt der Anteil junger Männer bis 40 Jahren inzwischen bereits gut 40 Prozent.

Kritik an Bürokratie

Was sich seit Gründung der KOA 2005 nicht geändert hat: Gerade bei langzeitarbeitslosen Menschen stoßen die Verantwortlichen immer wieder auf „Vermittlungshemmnisse“, die einen raschen Wiedereinstieg ins Arbeitsleben erschweren: Diesen Menschen per Extratraining Strukturen zu vermitteln stünde noch vor der eigentlichen Integration. Und es gebe auch nach wie vor Menschen, die ein konkretes Arbeitsangebot ablehnen. „Willentliche Arbeitsverweigerung“ könne neuerdings sogar vollständige Geldkürzung nach sich ziehen, doch der bürokratische Aufwand sei sehr hoch – zu hoch, sagt Kimpel. Faller formuliert es so: „Das Gesetz ist nicht besonders praktikabel.“ Eine klare Meinung haben beide auch zum geplanten, indes umstrittenen Gesetz zur Kindergrundsicherung: Dieses würde in der vorgesehenen Form sehr bürokratisch und personalintensiv ausfallen.