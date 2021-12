Ziemlich dreist verhielt sich ein Einbrecher am Sonntag auf dem Außengelände eins Discounters in der Ortenberger Straße in Ortenberg (Ortenaukreis). Der ungebetene Besucher drang laut Polizeibericht gegen 14 Uhr in einen Getränkelagerraum ein und wurde bei seiner Flucht mit einer Kiste Bier sowie Milchtüten vom Sicherheitsdienst überrascht.

Der Sicherheitsmann trat couragiert auf, versuchte den Unbekannten festzuhalten. Dem gelang es aber, mit einem Fahrrad samt Anhänger zu entkommen. Laut Polizeibericht ist der Gesuchte etwa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er soll braune Haare und eine normale Statur mit geschätzten 70 Kilogramm Körpergewicht gehabt haben. Auffällig sei laut Schilderung des Zeugen seine Jacke mit einer Firmen-Aufschrift gewesen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Einbruch in der Nacht zuvor bereits vorbereitet worden. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise unter (07 81) 21-22 00.