Diebe in Kippenheim brechen während der Arbeitszeit des Bewohners ein

Diebe sind am Dienstag in eine Einliegerwohnung in der Blumenstraße in Kippenheim eingebrochen, als sich der Bewohner auf der Arbeit befand. Die Polizei teilte mit, dass die Täter zwischen 6.30 und 19.30 Uhr in der Wohnung waren. Sie drangen über ein gekipptes Fenster ein.

Die Diebe stahlen verschiedene Gegenstände

Sie stahlen bei ihrer Durchsuchung der Räume verschiedene Gegenstände, bevor sie unerkannt durch die Terrassentür wieder verschwanden.

Die Polizei ermittelt derzeit den genauen Diebstahlschaden. Zeugen oder Hinweisgeber können sich unter (0 78 22) 44 69 50 melden.