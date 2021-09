Deutsche Weinkönigin: Baden-Württembergerinnen im Finale

Eine Woche vor der Wahl der 73. Deutschen Weinkönigin haben sich bei einem Vorentscheid zwei Kandidatinnen aus Baden-Württemberg für das Finale am 24. September qualifiziert.

Sina Erdrich (Baden) und Henrike Heinicke (Württemberg) haben die Jury für die Wahl der 73. Deutschen Weinkönigin am Samstag im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße überzeugt, unter anderem mit Weinwissen und Schlagfertigkeit.

Die beiden treten nun - ebenfalls in Neustadt, am 24. September - gegen vier weitere Kandidatinnen um die Krone an.

Ebenfalls für die Wahl qualifiziert haben sich demnach Valerie Gorgus (Rheingau), Marie Jostock (Mosel), Saskia Teucke (Pfalz) und Linda Trarbach (Ahr). Insgesamt konkurrierten beim Vorentscheid elf Kandidatinnen um das Finale.

Gesucht wird die Nachfolgerin der amtierenden „Majestät“ Eva Lanzerath (Weinbaugebiet Ahr). Die Weinkönigin repräsentiert den Rebensaft ein Jahr lang bei vielen Anlässen im In- und Ausland.