Rezept-Tipp

So bereitet der Sternekoch aus Durbach den österreichischen Klassiker Kasnudeln zu

Einen österreichischen Klassiker hat Daniel Weimer, Sous Chef im Restaurant „Makidan“ in Durbach, für uns neu interpretiert. Genau das Richtige, um sich an den kälteren Frühlingstagen den Magen zu füllen. So wird’s gemacht.