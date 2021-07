Viele Fragen ungeklärt

Ein bisschen von Allem: Ortenaukreis organisiert seine Notarztversorgung neu

Die Kreisverwaltung muss und will die Notarztdienste in der Ortenau neu organisieren. Der Versuch, dies alles beim Klinikum zu konzentrieren, ist erst einmal gescheitert. Am Ende stand ein Kompromiss, der niemand begeistert.