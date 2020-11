Ein Blick in die Offenburger Corona-Intensivstation: Ärzte haben Lehren aus dem Frühjahr gezogen

Fünf Schicksale, auf einem 32-Zoll Monitor. „Entlassen“ steht drei Mal auf dem Bildschirm, der von der Decke hängt. In zwei weiteren Betten aber liegen Menschen. Das zeigen die grün gezackten Linien, die Ärzten und Schwestern in der Covid-Station am Offenburger Krankenhaus auf einen Blick verraten, wie es den schwerkranken Corona-Infizierten geht. Das ist wichtig, denn schnell mal in die Zimmer laufen und nach den Patienten sehen, das geht nicht.

Fast zehn Minuten dauert es, bis die Schutzausrüstung sitzt, einer muss dem anderen helfen. „Die Kollegen kontrollieren auch, dass nichts vergessen wird“, sagt Moritz Christian Braun, Oberarzt an der Corona-Station.

Ein Detail nur im Alltag der Intensivstation am Offenburger Ebertplatz, die jetzt wieder begonnen hat, unter Pandemiebedingungen zu arbeiten. Doch ein wichtiges: Es fehlt, wenn wieder mehr Infizierte mit Atemnot eingeliefert werden, nicht an der Technik, um sie zu versorgen. Knapp sind vor allem Ärzte, Schwestern, Pfleger.