Ein letztes Mal "Wetten, dass..?" mit Thomas Gottschalk – dort, wo einst das Ende verkündet wurde

Der Kreis schließt sich: In Offenburg, wo einst das Ende der Show verkündet wurde, gibt es Ende 2020 ein einmaliges Comeback von "Wetten Dass..?". Auch eine neue Halle ist am TV-Standort Offenburg geplant.

Es war immer ein Fest. „Wetten, dass..?“ in Offenburg, das war Prominenz und Glamour, ein weit offenes Fenster in die Welt des Showbusiness, sehen und gesehen werden. Und es war ein wenig Ersatz für den ganz großen Glanz in der Provinz, Burdas Bambi-Galas, bei denen die ganze Ortenau sich im Widerschein der Stars sonnen konnte – bis 2008, als das scheue Reh entschwand. Nun also noch ein einziges Mal: „Wetten, dass..?“ aus Offenburg.

Halle eigentlich zu klein

Am 7. November, also in ziemlich genau einem Jahr, wird es so weit sein, in der Baden-Arena, der zentralen Halle auf dem Messegelände, die für solche Veranstaltungen gebaut wurde und nun doch schon wieder fast zu klein ist. Die Bühne ist zu niedrig, elf Meter genügen oft nicht mehr. Doch für dieses eine Mal wird es schon noch reichen.

„Wir haben uns natürlich sehr gefreut“, kommentiert Messechefin Sandra Kircher ein wenig spröde die Entscheidung, diese große Show noch einmal nach Offenburg zu bringen, in die Stadt, in der man ein paar Jahre lang befürchtet hatte, den Anschluss an die anderen Produktionsstandorte zu verlieren. Doch das hier ist sowieso etwas Besonderes: „,Wetten, dass..?’, damit ist man aufgewachsen“, sagt Kircher.

Es läuft wieder. Die ZDF Jubiläums-Hitparade kam in diesem Frühjahr aus den Hallen am Kinzigufer, und auch die große Silvestershow der ARD, die am 15. November aufgezeichnet wird, dazu fünf Produktionen mit Andy Borg noch in diesem Herbst. Der TV-Produktionsstandort Offenburg ist wieder da, auch wenn Kircher vorbaut – und das im Wortsinne. Eine 22 Millionen Euro teure neue Halle ist in Planung, der Baubeschluss des Offenburger Gemeinderats liegt auf dem Tisch.

Stadt und Kreis buttern Millionen bei, damit es auch künftig am Samstagabend in deutschen Wohnzimmern heißt: „Willkommen in Offenburg.“ Der Werbeeffekt sei nicht zu unterschätzen, heißt es.

Warum Offenburg?

„Wir sind nicht ausnahmsweise in Offenburg, sondern regelmäßig“, sagt Stefan Unglaube vom ZDF, der für „Wetten, dass..?“ die Öffentlichkeitsarbeit macht. Warum man sich ausgerechnet für Offenburg entschieden hat, lässt er offen – und auch, auf was und wen sich die Menschen in der Ortenau und an den Bildschirmen freuen dürfen. Das wird noch nicht verraten, und auch nicht, ob es wieder eine Stadtwette geben wird. Eine, wie die im Januar 1995, als die Offenburger es schafften, in kürzester Zeit ein Brautpaar samt Hochzeitsgesellschaft aufzutreiben, das live heiraten würde – wenn auch nur für die Kameras, die wahre Trauung fand dann doch zwei Wochen später statt. Doch alle hatten ihren Spaß, zum letzten Mal für lange Zeit.

Erst als die Baden-Arena fertig war, 14 Jahre später, gastierte der gut 300 Mitarbeiter große Produktionstross wieder an der Kinzig. Neunmal wurde zwischen 1982 und 2014 in Offenburg gewettet, und dort war es auch, dass Markus Lanz das Ende der Show verkündete. Nun folgt also noch ein letzter Anlauf mit Thomas Gottschalk. Der Vorverkauf beginnt im Juni, die Website für Wettvorschläge ist online.