Einbrecher plündern Wohnung in Oberharmersbach: Zeugen sahen Transporter und Verdächtigen

Täter hatten es am Montag auf eine Wohnung in Oberhamersbach abgesehen. Die Einbrecher stahlen Bargeld und mehrere Wertgegenstände. Augenzeugen berichteten von einem weißen Transporter und einem Verdächtigen.

Unbekannte sind am vergangenen Montag zwischen 8.30 und 11.30 Uhr in eine Wohnung in Oberhamersbach eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, erbeuteten sie ein Diebesgut von mehreren Tausend Euro.

Der Vorfall ereignete sich in der Wohnung eines Einfamilienhauses im Limrain. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und stahlen Bargeld und andere Wertgegenstände.

Ein Augenzeuge meldete der Polizei kurz nach dem Einbruch einen weißen Transporter mit französischem Kennzeichen gesehen zu haben. Auffällig sei ein Riss in der Windschutzscheibe gewesen, schilderte der Beobachter.

Polizei sucht nach möglichem Verdächtigen

Die Polizei informierte in ihrer Mitteilung außerdem, dass ein möglicher Verdächtiger sich bei einem Nachbarhaus über eine längst abgerissene Gaststätte erkundigt hätte. Der Mann hatte einen Schnurrbart und trug eine schwarze Wollmütze, einen schwarz/weißen Pullover, eine schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe, einen schwarzen Rucksack und eine dunkelgrüne Jacke.

Die Beamten vermuten einen Zusammenhang zwischen dem weißen Transporter und dem Verdächtigen.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Haslach in Verbindung zu setzen.