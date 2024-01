Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 19 und 4 Uhr, gewaltsam in ein Firmengebäude in der Straße "Mitteltal" in Oberwolfach eingedrungen. Die Polizei teilte mit, dass die verdächtigen Personen sich so Zutritt zu dem Verkaufsraum verschafften, aus denen sie rund ein Dutzend hochwertige Motorsägen entwendeten.

Die Diebe flohen in Richtung Rinnsal

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die verdächtigen Personen vom Gebäude weg in Richtung Rinnsal flohen und hier mit einem Fahrzeug das Diebesgut abtransportierten. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden geht in die Zehntausende.

Zeugen, Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem Fahrzeug geben können, bittet die Polizei, sich unter (0 78 34) 8 35 70 zu melden.