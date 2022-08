Einbruch in Elgersweier: Zeugin schlägt vermeintlichen Dieb in die Flucht

Nachdem am Sonntag Abend jemand versucht hatte, in ein Gebäude in Elgersweier einzubrechen, ist die Polizei auf der Suche nach Augenzeugen.

Ein Unbekannter hatte am späten Sonntag Abend versucht, in ein Gebäude in der Werner-von-Siemens-Straße in Elgersweier einzubrechen.

Wie die Polizei mitteilte, schlug der Langfinger gegen 23.50 Uhr mit einem Stein ein Fenster im Eingangsbereich ein. Als eine Zeugin im oberen Stockwerk allerdings den vermeintlichen Dieb konfrontierte, ergriff der Unbekannte die Flucht.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Einbrecher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Offenburg in Verbindung zu setzen.