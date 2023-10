Ein Zeuge konnte den Täter dabei beobachten, wie er die Scheibe eines Firmengebäudes in Hausach einschlug. Gegen den Täter bestand bereits ein Vollstreckungshaftbefehl.

Am Sonntagnachmittag brach ein 30-jähriger Mann in ein Firmengebäude in Hausach ein. Wie die Polizei mitteilte, konnte sie den Täter noch vor Ort festnehmen.

Ein Zeuge beobachtete kurz nach 15 Uhr, wie der Mann eine Scheibe des Firmengebäudes einschlug und alarmierte daraufhin die Polizei.

Die Polizei wurde bei Durchsuchung fündig

Die Polizei fand nach einer Durchsuchung eine kleine Menge Betäubungsmittel und ein Messer bei dem Mann, welches sie sicherstellten.

Es stellte sich heraus, dass gegen den 30-Jährigen bereits ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz bestand. Der Mann konnte die ausstehende Geldstrafe nicht bezahlen und wurde in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Ihm stehen nun weitere Ermittlungsverfahren bevor.